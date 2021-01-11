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تركيا.. السجن 1057 عامًا و3 أشهر لداعية ديني

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تركيا.. السجن 1057 عامًا و3 أشهر لداعية ديني تركيا.. السجن 1057 عامًا و3 أشهر لداعية ديني

مصراوي Masrawy

03:50 م الإثنين 11 يناير 2021

اسطنبول - (د ب أ):

أصدرت محكمة تركية، اليوم الاثنين، أحكاما بالسجن لأكثر من ألف عام لداعية تلفزيوني، لإدانته بتهم تشمل الاعتداء الجنسي على أطفال والتجسس والجريمة المنظمة.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن محكمة في اسطنبول قضت بسجن عدنان أوكتار 1075 عاما وثلاثة أشهر. وتشمل التهم الموجهة إليه أيضا مساعدة جماعة إرهابية وتسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني.

وتم اعتقال أوكتار عام 2018. وكان قد اكتسب شهرته باعتياده الظهور على قناته التليفزيونية محاطا بنساء كان يطلق عليهن اسم "قططه الصغيرة"، أثناء تقديمه مناظرات دينية.

وكان تم اعتقال العشرات من أتباعه، وصدرت أحكام قاسية على العديد منهم اليوم الاثنين. وقالت الأناضول إن إجمالي عدد المتهمين بلغ 236 متهما، 78 منهم معتقلون بالفعل.

وقد نفى أوكتار جميع الاتهامات التي وُجهت له، بما في ذلك استغلال الأطفال، معتبرا أن هناك جهات تتآمر ضده.

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