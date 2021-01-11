نقابة المواد الغذائية في لبنان: المخزون يكفي لمدة شهرين على الأقل

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مصراوي Masrawy

بيروت - أ ش أ

أكدت نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان، أن مخزون المواد الغذائية من كافة الأصناف في الأسواق، متوافر بكميات تكفي البلاد لمدة شهرين على الأقل، داعية اللبنانيين إلى عدم التهافت والتزاحم في سبيل لشراء احتياجاتهم على وقع أنباء الإغلاق الشامل المرتقب للبلاد.

وكانت المتاجر ومحال بيع المواد الغذائية في مختلف أرجاء لبنان قد شهدت منذ الصباح الباكر ازدحاما وتهافتا كبيرا من قبل المواطنين اللبنانيين لشراء أغراضهم واحتياجاتهم من الأغذية والمياه، في ضوء التوجه الحكومي لإغلاق البلاد بصورة شاملة بما فيها كافة المحال التجارية في سبيل كبح تفشي وباء كورونا.

وذكرت نقابة مستوردي المواد الغذائية – في بيان اليوم الاثنين – أنها تتفهم إقبال اللبنانيين على شراء المواد الغذائية مع التوجه لإقرار الإغلاق العام لمدة أسبوع، غير أن التهافات الذي تشهده البلاد "ليس في محله ومن شأنه زيادة تفشي الوباء".

ودعت النقابة اللبنانيين إلى شراء احتياجاتهم فقط بما يكفيهم لمدة أسبوع، منعا لحدوث ازدحام في المحال التجارية وبما يمثل من خطر على الصحة العامة جراء انتشار العدوى، داعية سلطات الدولة المعنية إلى اعتماد المنطق والدراسة في شأن أي قرار تتخذه مستهدفا مواجهة الوباء، ومؤكدة أنها ستدعم أي إجراء تتخذه الدولة بما فيه الإغلاق العام الشامل.

ودخل لبنان إغلاقا عاما في كافة أنحاء البلاد ابتداء من الخميس الماضي وحتى أول شهر فبراير المقبل، مع فرض منع التجول بين الـ6 مساء والـ5 فجرا وذلك في سبيل كبح انتشار الوباء، غير أن قرار الإغلاق قوبل بانتقادات كثيرة كونه تضمن الكثير من الاستثناءات وسمح لكثير من الأنشطة بمزاولة العمل بصورة شبه طبيعية.

ويبحث المجلس الأعلى للدفاع في وقت لاحق من اليوم في شأن تشديد الإجراءات وتقليص الاستثناءات، وصولا إلى إغلاق شامل للبلاد لوقف تفشي الوباء بعدما امتلأت المستشفيات ووحدات العناية المركزة بالمرضى المصابين بكورونا.