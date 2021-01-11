أخبار عاجلة

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب -
مع تدشين كاتدرائية جديدة.. رحلة الأنبا باخوميوس لاكتشاف منطقة جبل القلالي -
إرجاء انتخابات كاتالونيا المرتقبة بسبب جائحة كورونا -
في محاولة لإعادة الهيكلة.. أكبر مجموعة أسلحة أمريكية تقدم طلبا للإفلاس -
وزير الأوقاف: ما تقوم به الجماعات المتطرفة لا علاقة له بالجهاد ولا بالأديان -
"الأفريقى للتنمية" يمنح السيسي جائزة تقديرًا لإنجازاته في قطاع الطرق والنقل -
الكويت تدين إطلاق مليشيات الحوثي طائرات مسيرة مفخخة باتجاه الأراضي السعودية -
"الأفريقى للتنمية" يمنح السيسى جائزة تقديرًا لإنجازاته في قطاع الطرق والنقل -
​عضو "مشروعات صغيرة البرلمان": "الفرنشايز" والإفلاس على رأس الأجندة التشريعية -
اليوم.. الحكم في دعوى إحالة اتفاقية سد النهضة على البرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

ألمانيا تنتقد "تويتر" وتدافع عن حق "" في حرية التعبير

Print
ألمانيا تنتقد "تويتر" وتدافع عن حق "ترامب" في حرية التعبير ألمانيا تنتقد "تويتر" وتدافع عن حق "" في حرية التعبير

مصراوي Masrawy

03:36 م الإثنين 11 يناير 2021

برلين - (د ب أ):

انتقدت الألمانية إغلاق شركة تويتر لحساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد على الموقع الشهير.

وصرح شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الاثنين بأن الشركات المشغلة لمواقع التواصل الاجتماعي تضطلع بالمسؤولية حيال عدم تسمم محتويات التواصل السياسي بعبارات الكراهية والتحريض على العنف.

وأضاف أنه لا يمكن تقييد حرية الرأي كحق أساسي له أهمية بالغة إلا من خلال المُشَرِّع وليس حسب معيار الشركات، مشيرا إلى أن المستشارة انجيلا ميركل تعتبر لهذا السبب إغلاق حساب ترامب بشكل دائم، مسألة إشكالية.

وعن الوضع في ألمانيا، قال زايبرت:" من الصواب أن تتيح الدولة للمُشَرِّع إطارا لهذا" لافتا إلى أن من الأمور الإشكالية بصورة أساسية وجود تصريحات في شبكات التواصل الاجتماعي مزيفة ومشجعة على العنف.

كان تويتر أغلق حساب ترامب بشكل دائم ليحرمه بذلك من أهم منصات التواصل بالنسبة له وبرر تويتر هذه الخطوة بوجود " خطر لمزيد من التحريض على العنف".

وفي المقابل، اتهم ترامب تويتر في بيان تم توزيعه على صحفيين في البيت الأبيض بالتآمر مع الديمقراطيين والعمل على إسكاته وإسكات مناصريه.

من جانبها، انتقدت بياتريكس فون شتورش نائبة زعيم حزب البديل من أجل ألمانيا، قرار تويتر وقالت إن " شركات الإنترنت العملاقة مثل جوجل وفيسبوك وتويتر وأمازون يسيئون استغلال مواقعهم المهيمنة على السوق من أجل إلغاء حرية الرأي".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

تقارير: بيلوسي سترسل مذكرة عزل ترامب إلى مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل

تقارير: بيلوسي سترسل مذكرة عزل ترامب إلى مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية