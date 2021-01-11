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أمانة الشرقية تضبط 4 مخالفات "لتدابير كورونا"

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أمانة الشرقية تضبط 4 مخالفات "لتدابير كورونا" أمانة الشرقية تضبط 4 مخالفات "لتدابير كورونا"
نفذت 804 جولات على المنشآت التجارية بالمنطقة

أمانة الشرقية تضبط 4 مخالفات

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 804 جولات رقابية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة, على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية بالمنطقة لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيقها للاحترازات الوقائية.

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير 7 مخالفات، منها 4 مخالفات للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد - 19" في الأسواق والمراكز التجارية، و 3 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، وقامت بتطهير وتعقيم 753 موقعاً باستخدام 137644 لتراً من المعقمات والمطهرات بمشاركة 458 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت 7776 طناً من النفايات، وأزالت 4374 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9387 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

واستقبل مركز البلاغات (940)، خلال الفترة من 3 إلى 9 من شهر يناير الجاري، 2499 بلاغاً عن أعطال الإنارة، والنظافة العامة، والمباني، والاستثمار، والإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، وكذلك الأمن والسلامة، وصيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، والحدائق، والأسواق.

وعن فئة بلاغات المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة تلقّى المركز يومي السبت والأحد الماضيين 15 بلاغاً ما بين عدم وجود معقمات وعدم تطهير عربات التسوق، والنظافة الشخصية للعاملين داخل المنشأة، ووجود زحام داخل منشأة، الإخلال بأحكام الإغلاق والتغليف قبل التسليم للمندوب، ومخالفة الاشتراطات الصحية للعمال والصحة.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار جهودها لتحقيق هدفها الرئيس من الجولات الرقابية ورصد المخالفات وتكثيف التعقيم والتطهير والرقابة الصحية، والتأكد من تطبيق كافة المنشآت التجارية والغذائية لكافة الاشتراطات الصحية والبلدية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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