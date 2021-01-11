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الجمعة.. قطع المياه عن مدينة أرمنت وقراها في الأقصر

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الجمعة.. قطع المياه عن مدينة أرمنت وقراها في الأقصر الجمعة.. قطع المياه عن مدينة أرمنت وقراها في الأقصر

مصراوي Masrawy

03:40 م الإثنين 11 يناير 2021

الأقصر- محمد محروس:

أعلن مجلس مدينة أرمنت بالأقصر، برئاسة العميد عبد الله عاشور، عن قطع المياه عن مدن وقرى المركز بالكامل، يوم الجمعة المقبل الموافق 15 من يناير الجاري.

وأوضح المجلس أن قطع المياه نتيجة وجود أعمال التوسعة الجارية لمحطة مياه الشرب من 400لتر بالثانية إلى 800لتر بالثانية، وأعمال ربط الخزان الأرضي الجديد بخزان محطة أرمنت القائم.

وأكدت رئاسة مجلس المدينة أن ساعات القطع تبدأ من العاشرة مساءً يوم الجمعة الموافق ٢٠٢١/١/١٥ وحتى الساعة العاشرة صباحًا من يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١/١٦.

وأهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت بالمواطنين وجميع الجهات الحكومية والمستشفيات والوحدات الصحية والمخابز والمطاحن والمصانع والورش تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

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