لا شكاوى بفقد أي متعلقات.. مطار القاهرة: لدينا منظومة كاميرات لمراقبة وتتبع الحقائب

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

قالت شركة ميناء القاهرة الجوي، برئاسة المحاسب مجدي إسحاق، إنه يتم تتبع الحقائب ومراقبتها بواسطة منظومة الكاميرات داخل وخارج الصالات، بالإضافة إلى مسؤولي الأمن بمختلف الجهات، وكذلك الشركات العاملة بالمطار في جميع مراحل السفر لإحكام المراقبة والحفاظ على متعلقات جميع المسافرين عبر المطارات المصرية.

وأضافت الشركة، في بيان لها اليوم الإثنين، أنه لم ترد شكاوى خلال الفترة الماضية بفقد أية حقائب أو متعلقات شخصية للركاب بمطار القاهرة، كما يعد مطار القاهرة من أأمن المطارات على مستوى العالم، وفقًا للتقييمات الدولية للمنظمات العالمية المعنية بصناعة النقل الجوي.

وتابعت الشركة: حصل المطار هذا العام على المركز الأول إفريقيًّا في مجال الشحن الجوي؛ ما يعكس تطبيق المطار أعلى معايير الأمان، وأن جميع العاملين بمطار القاهرة والمطارات المصرية يتمتعون بسمعة طيبة؛ لا سيما أنه تكرر عدة مرات العثور على مبالغ مالية ومتعلقات ثمينة من قِبل بعض العاملين، وتم تسليمها إلى الجهات المختصة.

وأشارت الشركة إلى فيديو يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي (تويتر) غرضه التشهير، يتضمن تحذير السفر عبر مطار القاهرة الدولي؛ بسبب فقد بعض المتعلقات الخاصة من حقائب السفر الشخصية بالمطار، ولم يثبت صاحب الفيديو المتداول أية معلومات عن الرحلة ووجهتها وموعدها.

وتهيب شركة ميناء القاهرة الجوي عدم الانصياع لمثل هذه الشائعات التي تهدف إلى النيل من سمعة المطارات المصرية؛ بهدف زعزعة الثقة في الإجراءات المتبعة وتدمير الاقتصاد القومي المصري.