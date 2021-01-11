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تؤكد ضرورة التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية

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مصر تؤكد ضرورة التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية تؤكد ضرورة التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية

مصراوي Masrawy

03:31 م الإثنين 11 يناير 2021

القاهرة - أ ش أ

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن تؤمن أنه لا سبيل لتحقيق السلام فى المنطقة إلا عبر التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده الوزير اليوم الاثنين مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى ووزيرى خارجية فرنسا جون إيف لودريان وألمانيا هايكو ماس فى ختام اجتماع الرباعية الذى استضافته القاهرة بهدف تحريك جهود السلام فى الشرق الأوسط.

وقال شكري إن مصر تلتزم بشكل كامل ببذل كافة الجهود لتحقيق هذا الهدف.. مشيرا إلى الاتصالات التى أجراها خلال الفترة الماضية مع وزيري الخارجية الفلسطينى والإسرائيلى.

وأوضح شكرى أن الرئيس عبد الفتاح حرص هذا الصباح على استقبال وزراء خارجية الأردن وفرنسا وألمانيا فى إطار حرص مصر على دفع جهود السلام وباعتبار أن القضية الفلسطينية تعد القضية المركزية.

وشدد وزير الخارجية على أن الموقف المصرى من محددات التسوية ثابت.. لافتا إلى أن مصر ترحب بأى جهد لتحقيق السلام والوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، كما تدرك مصر أهمية الدور المحورى الذى تقوم به الولايات المتحدة فى هذا الصدد.

وأشار إلى أن مصر تتطلع للعمل مع الولايات المتحدة وكافة الشركاء الإقليميين والدوليين والرباعية الدولية لتحقيق هذا الهدف.. مشيدا بالدور الذى تقوم به وكالة الأونروا لدعم اللاجئين الفلسطينييين وما تقوم به الوكالة فى الاستمرار فى تقديم الدعم بالرغم من الظروف الصعبة الحالية.

ودعا وزير الخارجية، المانحيين الدوليين إلى تقديم الدعم للأونروا وخاصة فى ظل ما يشهده العالم من انتشار لجائحة كورونا.

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