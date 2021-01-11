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إندونيسيا تحدد هوية أول ضحية في الطائرة المنكوبة

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إندونيسيا تحدد هوية أول ضحية في الطائرة المنكوبة إندونيسيا تحدد هوية أول ضحية في الطائرة المنكوبة

مصراوي Masrawy

03:27 م الإثنين 11 يناير 2021

جاكرتا - (د ب أ):

حددت الشرطة الإندونيسية اليوم الاثنين، هوية أول ضحية من بين ضحايا طائرة الركاب المنكوبة التي تحطمت في مطلع الأسبوع الجاري، بينما انتشلت فرق البحث المزيد من أشلاء الجثث من بحر جاوا.

وكانت الطائرة التابعة لشركة سريويجايا للخطوط الجوية من طراز "بوينج 737-500"، سقطت في البحر بعد دقائق من إقلاعها من مطار جاكرتا يوم السبت الماضي وعلى متنها 62 راكبا.

وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية، روسدي هارتونو: "لقد تمكنا من التعرف على أحد ضحايا الحادث، ويدعى أوكي بيسما".

من ناحية أخرى، قال باجوس بوروهيتو، رئيس الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ، إن "تركيزنا ينصب على انتشال جثث الضحايا."

وأوضح أن هناك قطعة من محرك الطائرة تزن نحو 500 كيلوجرام، لم يتم انتشالها بعد، حيث فشلت المحاولة الأولى لانتشالها.

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