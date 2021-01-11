أخبار عاجلة

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب -
مع تدشين كاتدرائية جديدة.. رحلة الأنبا باخوميوس لاكتشاف منطقة جبل القلالي -
إرجاء انتخابات كاتالونيا المرتقبة بسبب جائحة كورونا -
في محاولة لإعادة الهيكلة.. أكبر مجموعة أسلحة أمريكية تقدم طلبا للإفلاس -
وزير الأوقاف: ما تقوم به الجماعات المتطرفة لا علاقة له بالجهاد ولا بالأديان -
"الأفريقى للتنمية" يمنح السيسي جائزة تقديرًا لإنجازاته في قطاع الطرق والنقل -
الكويت تدين إطلاق مليشيات الحوثي طائرات مسيرة مفخخة باتجاه الأراضي السعودية -
"الأفريقى للتنمية" يمنح السيسى جائزة تقديرًا لإنجازاته في قطاع الطرق والنقل -
​عضو "مشروعات صغيرة البرلمان": "الفرنشايز" والإفلاس على رأس الأجندة التشريعية -
اليوم.. الحكم في دعوى إحالة اتفاقية سد النهضة على البرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

كوريا الجنوبية تجدد دعوتها لإيران للإفراج السريع عن سفينتها

Print
كوريا الجنوبية تجدد دعوتها لإيران للإفراج السريع عن سفينتها كوريا الجنوبية تجدد دعوتها لإيران للإفراج السريع عن سفينتها

مصراوي Masrawy

03:24 م الإثنين 11 يناير 2021

سول - أ ش أ

جددت كوريا الجنوبية دعوتها إلى إيران للإفراج عن ناقلة النفط "إم تي هانكوك كيمي" التي كانت تقل 20 من أفراد الطاقم، منهم 5 كوريين جنوبيين، المحتجزة وطاقمها لدى طهران وتقديم الأدلة على المزاعم بأن السفينة قامت بالفعل بتلويث البيئة.

وأفاد مصدر بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب"، بأن هذه الدعوة جاءت خلال المحادثات التي أجراها النائب الأول لوزيرة الخارجية الكورية الجنوبية تشوي جونج-كون، مع نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في طهران، وكان على رأس الموضوعات التي تم مناقشتها موضوع السفينة المحتجزة وطاقمها، وأموال طهران المجمدة لدى سول والتي تقدر بنحو 7 مليارات دولار.

وأوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن تشوي جونج-كون طلب من إيران تقديم دليل ملموس بشأن مزاعم التلوث البحري التي تسببت بها السفينة.

كان الحرس الثوري الإيراني قد احتجز يوم 4 يناير السفينة "إم تي هانكوك كيمي" كانت تقل 20 من أفراد الطاقم، من بينهم خمسة كوريين جنوبيين، بدعوى تلوث البيئة.

وزعمت إيران أن المصادرة كانت لأسباب فنية فقط، بينما أثار بعض المراقبين تكهنات بأن المصادرة قد تكون مرتبطة بالتوترات بين البلدين، بشأن أموال طهران المجمدة لدى سول والتي تقدر بنحو 7 مليارات دولار، وفقا لـ"يونهاب".

وتسعى سول إلى الإفراج المبكر عن السفينة بالإضافة إلى أفراد طاقمها العشرين من خلال الجهود الدبلوماسية.. غير أن طهران شددت على استمرار "الإجراءات القضائية" بشأن هذه القضية، مما أثار مخاوف من أن الاحتجاز قد يطول.

وأشارت "يونهاب" إلى أنه من المتوقع أن يقوم تشوي، اليوم بزيارة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ويلتقي بمسؤولين كبار آخرين، حيث يخطط لتكرار دعوته للإفراج عن السفينة والبحارة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

"زرعوا أفيون في ملك الدولة".. مصرع عنصر إجرامي إثر مداهمة أمنية في أسيوط

"زرعوا أفيون في ملك الدولة".. مصرع عنصر إجرامي إثر مداهمة أمنية في أسيوط

شبكة عيون الإخبارية