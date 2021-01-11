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صور..محافظ بورسعيد يتسلم جائزة "أفضل محافظ عربي"

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صور..محافظ بورسعيد يتسلم جائزة "أفضل محافظ عربي" صور..محافظ بورسعيد يتسلم جائزة "أفضل محافظ عربي"

مصراوي Masrawy

03:30 م الإثنين 11 يناير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تسلم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، جائزة التميز الحكومي العربي كأفضل محافظ على مستوى العالم العربي، وذلك خلال حفل نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بقاعة فايزة أبوالنجا في ديوان عام المحافظة.

وسلم الجائزة للمحافظ أعضاء وفد المنظمة العربية للتنمية الإدارية، برئاسة السفير ناصر القطحاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والدكتور عزام أرميني، المستشار بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والدكتور عادل السن، عضو بالمنظمة العربية، وذلك تقديرا لجهوده المميزة في العمل الإداري، وحرصه على الارتقاء بالمحافظة على أعلى مستوى، والنهوض بالمستوى الخدمىطي والتنموىي لمدينة بورسعيد، وذلك في إطار خطة الدولة لجعل بورسعيد نقطة الانطلاق للتنمية المستدامة بالدولة المصرية.

ومن جانبه، أعرب محافظ بورسعيد عن خالص امتنانه للحصول على جائزة التميز الحكومي العربي، والتي تعد فخرا للمصريين، مؤكدا أنها ليست جائزة فردية بل جائزة للدولة المصرية، نظرا لتضافر وتعاون كافة مؤسسات الدولة مما جعل من بورسعيد قاطرة تنمية من خلال إطلاق مشروعات تقام لأول مرة بالدولة المصرية على أرض بورسعيد.

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