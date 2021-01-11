مائدة مستديرة في الأقصر لمناقشة تداعيات "كورونا على السياحة الثقافية

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مصراوي Masrawy

الأقصر- محمد محروس:

تنظم لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، غدًا الثلاثاء، مائدة مستديرة بحضور رؤساء الشركات السياحية ومديري الفنادق ومسؤولي وزارة السياحة؛ لبحث تداعيات أزمة كورونا على القطاع السياحي.

وقال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن المائدة تبحث بشكل أكثر جدية تداعيات أزمة كورونا التي ألقت بظلالها على القطاع السياحي وتأثر بها كافة العاملين الذي يشكلون نسبة 70% من سكان الأقصر، وكيفية الخروج بمقترحات من شأنها التقليل من حدة وطأتها على القطاع السياحي، ووضع خطط تسويقية و ترويجية للسياحة الثقافية فيما بعد كورونا، ووضع خطط فورية لمراعاة البعد الاجتماعي لأصحاب المهن المرتبطة بالسياحة.