صور.. خروج "مطران بورسعيد" من المستشفى بعد تعافيه من كورونا

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

خرج الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، اليوم الأثنين، من مستشفى أم النور بأرض الجولف في القاهرة، وذلك بعد تماثله للشفاء إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأشار القس أرميا فهمي، المتحدث الإعلامي بإسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، إلى أن الأنبا تادرس قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا في أواخر شهر ديسمبر 2020، وقد نصحه الاطباء بتلقي بروتوكول العلاج وعمل الفحوصات اللازمة، وأن يخضع لإشراف طبي على مدار الساعه لمتابعة الحالة أول بأول.

وأكد على أن مطران بورسعيد قد تعافى تمامًا، وخرج في صحبة القمص بولا سعد، وكيل مطرانية بورسعيد، وعدد من أبناءه الكهنة، متوجهًا لمقر المطرانية بالقاهرة لقضاء فترة نقاهة وبعدها سيعود إلى بورسعيد.