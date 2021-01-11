أخبار عاجلة

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب -
مع تدشين كاتدرائية جديدة.. رحلة الأنبا باخوميوس لاكتشاف منطقة جبل القلالي -
الكويت تدين إطلاق مليشيات الحوثي طائرات مسيرة مفخخة باتجاه الأراضي السعودية -
"الأفريقى للتنمية" يمنح السيسى جائزة تقديرًا لإنجازاته في قطاع الطرق والنقل -
​عضو "مشروعات صغيرة البرلمان": "الفرنشايز" والإفلاس على رأس الأجندة التشريعية -
اليوم.. الحكم في دعوى إحالة اتفاقية سد النهضة على البرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

صور.. خروج "مطران بورسعيد" من المستشفى بعد تعافيه من كورونا

Print
صور.. خروج "مطران بورسعيد" من المستشفى بعد تعافيه من كورونا صور.. خروج "مطران بورسعيد" من المستشفى بعد تعافيه من كورونا

مصراوي Masrawy

03:13 م الإثنين 11 يناير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

خرج الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، اليوم الأثنين، من مستشفى أم النور بأرض الجولف في القاهرة، وذلك بعد تماثله للشفاء إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأشار القس أرميا فهمي، المتحدث الإعلامي بإسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، إلى أن الأنبا تادرس قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا في أواخر شهر ديسمبر 2020، وقد نصحه الاطباء بتلقي بروتوكول العلاج وعمل الفحوصات اللازمة، وأن يخضع لإشراف طبي على مدار الساعه لمتابعة الحالة أول بأول.

وأكد على أن مطران بورسعيد قد تعافى تمامًا، وخرج في صحبة القمص بولا سعد، وكيل مطرانية بورسعيد، وعدد من أبناءه الكهنة، متوجهًا لمقر المطرانية بالقاهرة لقضاء فترة نقاهة وبعدها سيعود إلى بورسعيد.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

"زرعوا أفيون في ملك الدولة".. مصرع عنصر إجرامي إثر مداهمة أمنية في أسيوط

"زرعوا أفيون في ملك الدولة".. مصرع عنصر إجرامي إثر مداهمة أمنية في أسيوط

شبكة عيون الإخبارية