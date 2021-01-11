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"فتاة التيك توك".. حبس منار سامي سنة مع الشغل في اتهامها بـ"خيانة الأمانة"

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"فتاة التيك توك".. حبس منار سامي سنة مع الشغل في اتهامها بـ"خيانة الأمانة" "فتاة التيك توك".. حبس منار سامي سنة مع الشغل في اتهامها بـ"خيانة الأمانة"

مصراوي Masrawy

03:01 م الإثنين 11 يناير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قضت محكمة جنح كفر شكر، اليوم الإثنين، بحبس منار سامي، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة التيك توك"، سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه في قضية اتهامها بـ"خيانة الأمانة"، في مبلغ 100 ألف جنيه، نظير تعاملات مالية.

كانت محكمة كفر شكر بالقليوبية تنظر محاكمة منار سامى فتاة التيك توك فى قضية جديدة متهمة فيها بخيانة الأمانة، فى مبلغ 100 ألف جنيه، نظير تعاملات مالية مع المدعي.

وجاء في البلاغ الذي حرره المستشار مينا ناجي، الممثل القانونى لـ"أحمد.ك" المدعي، وحمل رقم 4209 لسنة 2020، أن منار سامى حررت إيصال أمانة بمبلغ 100 ألف جنيه لـ"أحمد.ك"، نظير تعاملات مالية بينهما، إلا أنها امتنعت عن سداد المبلغ فى الموعد المحدد له، وماطلته فى السداد، ما دفعه إلى تحرير البلاغ ضدها.

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