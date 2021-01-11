بريال واحد.. "إنسان" تطلق مشروع الصدقة اليومية

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عبر متجرها الإلكتروني

أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض(إنسان) مشروع الصدقة اليومية، والذي يتيح للمتبرع التبرع بريال واحد عن كل يوم لمدة سنة كاملة، ويتم الصرف منه على احتياجات المستفيدين.

ويأتي مشروع الصدقة اليومية امتدادًا لمشاريع الجمعية التي تعود بالفائدة على المستفيدين، الذين بلغ عددهم نحو 40.000 ألف يتيم ويتيمة وأرملة تقدم لهم الخدمات والرعاية الاجتماعية عبر 20 فرعًا منتشرة في محافظات الرياض.

وحثت الجمعية أفراد المجتمع للتبرع لمشروع الصدقة اليومية من خلال متجر إنسان الإلكتروني

https://store.ensan.org.sa

الذي أطلقته الجمعية ويتيح للمتبرع اختيار ما يناسبه لدعم برامج ومشاريع الجمعية بكل يسر وسهولة، بما يسهم في دعم المسؤولية الاجتماعية في المنظمات والأفراد، ولتحقيق الاستدامة المالية للجمعية، وفتح قناة جديدة للتبرعات حتى تتمكن الجمعية من الاستمرار في تميزها وعطائها.

جدير بالذكر أن مصروفات الجمعية السنوية تجاوزت 300 مليون ريال، واشتملت على المشاريع الموسمية، كالمستلزمات المدرسية وكسوة الشتاء والسلة الرمضانية، والأضاحي والحج والعمرة، وهدية العيد وغيرها، كما اشتملت مشاريع الجمعية على المصروفات الأساسية، كالنفقات النقدية والمواد الغذائية والملابس، وأيضًا برامج الرعاية التعليمية، والصحية، والإسكان.