"فحص الزواج": 99 % نسبة الزواج الآمن في الشرقية

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رشحت عدداً من المراكز الصحية الحكومية لاستقبال وسحب عينات المتقدمين

حقّق برنامج "فحص الزواج" في المنطقة الشرقية نسبة زواج آمن من الأمراض الوراثية التي تشمل أمراض الدم الوراثية، تجاوزت 99%، وذلك من إجمالي فحوصات بلغ عددها 26979 فحصاً مخبرياً للمتقدمين للزواج، والتي تم إجراؤها في مراكز فحص الزواج في الشرقية خلال العام المنصرم 2020م وذلك من خلال مراكز الفحص الثمانية المنتشرة في محافظات المنطقة الشرقية.

وبلغ إجمالي حالات عدم التوافق الوراثي 623 حالة، حيث تم إقناع 519 حالة منها بعدم إتمام الزواج، وبالتالي تمكّن أطباء عيادة المشورة من منع ما نسبته 83.3% من حالات عدم التوافق من الزواج، حيث تعتبر هذه النسبة عالية ومميزة في ظل نظام البرنامج الذي يتيح للطرفين حرية إتمام الزواج بعد النصح الطبي بغض النظر عن نتيجة الفحص الوراثي.

يُذكر أنه تم في بداية عام 2021م إدراج البرنامج تحت نظام منصة الإلكتروني الذي يتيح لوزارة العدل الاطلاع على شهادة الفحص دون الحاجة لطباعتها. حيث تصل للطرفين رسالة بإصدار الشهادة، ويمكن لمأذون الأنكحة الاطلاع عليها من خلال الهوية الوطنية لأحد الطرفين.

ويجري حالياً ترشيح عدد من المراكز الصحية الحكومية لتكون مراكز استقبال وسحب عينات للمتقدمين لفحص الزواج إضافية لمراكز الفحص الثمانية الموجودة في المنطقة الشرقية، حيث يأتي ذلك سعياً من إدارة برنامج الزواج الصحي في تسهيل الوصول لهذه الخدمة والحصول على النتائج في فترة قياسية لا تتجاوز خمسة أيام عمل.