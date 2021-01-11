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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، اليوم الاثنين، شبكة الطرق والمحاور الجديدة الجاري إنشاؤها في محافظة الجيزة والتي جاء على رأسها أعمال التوسعة الجارية لكوبري ترسا في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال التوسعة للطريق لاستكمال مسار محور محمد أنور السادات بدءاً من شارع خاتم المرسلين وحتى طريق المنصورية وهو المحور الذي تسعى محافظة الجيزة في تنفيذه بالتنسيق مع العديد من الجهات ليكون شريانا مروريا موازيا لشارع الأهرام.

وتابع محافظ الجيزة ورئيس الجهاز المركزي نسب تنفيذ أعمال التوسعة حيث تم التأكيد على الشركة المنفذة بضرورة الانتهاء من كافة الأعمال السطحية لمسار توسعة الكوبري خلال شهر على الأكثر لتتواكب مع الانتهاء من الأعمال الإنشائية.

كما حرصا على معاينة مسار محور محمد أنور السادات (ترسا سابقا) بالكامل والأعمال الإنشائية للكوبري الطائر نهاية شارع ترسا اتجاه المريوطية والذي تقوم حاليا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإنشاءه لنقل الحركة المرورية من شارع ترسا إلى المنصورية بدون إحداث أي إعاقات مرورية بمنطقة المريوطية والشوارع الأخرى الموازية، حيث وجه المحافظ بسرعة استكمال إزالة العقارات التي تم نزع ملكيتها لتعارضها مع مسار المحور سواء بنطاق شارع ترسا أو بمنطقة الأربعيني ليتم تنفيذ الأعمال بالتوازي والانتهاء خلال الجدول الزمني المحدد.

وخلال الجولة الميدانية لشبكة الطرق الجديدة الجاري تنفيذها بالمحافظة، حرص محافظ الجيزة ورئيس الجهاز المركزي للتعمير على معاينة مسار الكوبري المقترح إنشاؤه لربط محور أنور السادات في نقطة التقائه بشارع المحولات مع وصلة الطريق الدائري بنطاق منطقة المنشية بحي الهرم.

وأكد راشد أنه من خلال التنسيق مع الجهاز المركزي للتعمير سيتم وضع تصور شامل بالتعاون مع المكاتب الاستشارية المتخصصة لإنشاء الكوبري بالمسار الذي يحقق الغرض المرجو منه وهو تيسير حركة التنقل من وإلى الأحياء ذات الكثافات المرورية العالية بمدينة الجيزة والتي يأتي على رأسها أحياء الهرم والعمرانية والطالبية.

من جانبه، أكد رئيس الجهاز المركزي للتعمير أن مشروعات الطرق الجارية تهدف لحل العديد من المشاكل المرورية بمدينة الجيزة، وإعادة توزيع الحركة المرورية بما يخفف الاختناقات المرورية المتوقعة بشارع الأهرام أثناء تنفيذ الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق.