تم بناؤها بأيادٍ مصرية.. 10 معلومات عن الفرقاطة الشبحية الأولى "بورسعيد"

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

حضر الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، مراسم تسلُّم الفرقاطة الشبحية الأولى "بورسعيد" من طراز (جوويند) من شـركة "ترسانة الإسكندرية"، لتنضم إلى أسطول القوات البحرية المصرية الذي يشهد خلال الآونة الأخيرة طفرة تكنولوجية هائلة في منظومات التسليح والكفاءة القتالية وفقًا لأحدث النظم العالمية.

ويرصد "مصراوي" 10 معلومات حول الفرقاطة الجديدة، في ما يلي:

- بدأ تدشينها عام 2018 بالترسانة البحرية بالإسكندرية.

- 2100 مهندس وعامل مصري شاركوا في بنائها.

- بلغ عدد ساعات العمل في بنائها 650 ألف ساعة، بالإضافة إلى ساعات العمل اللازمة لدعم الإنتاج، وتقدر بنحو 110 آلاف ساعة.

- تعد من أهم القطع البحرية التي تم بناؤها في شركة ترسانة الإسكندرية.

- تم بناؤها بسواعد مصرية 100%، بالتعاون مع شركة "Naval Group" الفرنسية.

- الفرقاطة فئة جديدة من السفن القادرة على القيام بالأعمال القتالية المختلفة.

- تستطيع تنفيذ الرصد والتتبع والاشتباك مع الأهداف الجوية والسطحية وتحت السطح.

- تمتاز بمنظومة رصد قتال متكاملة مضاد للسفن والطائرات والغواصات.

- تعمل الفرقاطة على توفير حرية الملاحة البحرية الآمنة ودعم أمن قناة السويس.

- تميز بناؤها بدقة التصميم ومعايير الجودة المطلوبة.