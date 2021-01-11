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مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعًا عند 8869.47 نقطة

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 8869.47 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعًا عند 8869.47 نقطة
بتداولات بلغت 9 مليارات ريال لأكثر من 301 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 52.42 نقطة ليقفل عند مستوى 8869.47 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 301 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 394 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 119 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 71 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الصمعاني, البحر الأحمر, أسمنت تبوك, الأصيل, وتبوك الزراعية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات مشاركة ريت, أسيج, الوطنية للتعليم, دور, واللجين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و3.58% .

وكانت أسهم شركات أسمنت الشمالية, أسمنت الجوف، أسمنت تبوك, أمانة للتأمين, ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الصمعاني, أمانة للتأمين, الراجحي, وفرة، وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 135.01 نقطة ليقفل عند مستوى 24877.77 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 56 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 406 آلاف سهم تقاسمتها 1308 صفقات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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