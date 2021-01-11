"الداخلية": 18746 مخالفة لإجراءات كورونا خلال أسبوع.. وهذه المنطقة تسجل العدد الأعلى

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شددت على المواطنين والمقيمين ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات

بلغت إحصائية مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا كوفيد-19، خلال الفترة من 19/ 5/ 1442هـ إلى 25/ 5/ 1442هـ، 18746 مخالفة.

وأوضحت الإحصائية التي نشرها حساب وزارة الداخلية، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع 5924 مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ3191، ثم القصيم بـ1991، فالمدينة المنورة بـ1924، والمنطقة الشرقية بـ1860، والجوف بـ1613، وتبوك بـ517، وحائل 489، والباحة 489، والحدود الشمالية 293، وعسير 244، ثم نجران بـ125 وجازان 86.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذأ الشأن.وزارة الداخلية فيروس كورونا الجديد