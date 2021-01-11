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عمدة "لاريسا" اليونانية يشكر محافظة أسوان على "مؤتمر تعليم المواطنة"

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مصراوي Masrawy

03:00 م الإثنين 11 يناير 2021

أسوان - إيهاب عمران:

تستلمت محافظة أسوان اليوم الاثنين، شهاده شكر من عمدة مدينتى لاريسا بدولة اليونانية، ويونسو- جو بدولة كوريا الجنوبية، وذلك تقديراً على مشاركتها الفعالة بالمؤتمر الدولى "تعليم المواطنة المحلية" والذى جرى تنظيمه برعاية معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة والشبكة العالمية لمدن التعلم.

أكد اللواء أشرف عطية على أن هذه المشاركة تأتى تأكيداً للدور المتميز لمحافظة أسوان وجهودها المتواصلة لدعم مجال إعداد وتنفيذ خطط التعلم وتبادل الخبرات وبناء جسور التعاون بين مختلف مدن العالم من أعضاء الشبكة العالمية لمدن التعلم والتابعة لهيئة اليونسكو.

ومن جانبها أكدت مرفت السمان منسق أسوان بالشبكة العالمية لمدن التعلم أن العرض الذى شاركت به المحافظة فى هذا المؤتمر الدولى حول تعلم المواطنة شمل العديد من المحاور الرئيسية ومنها محور المرأة وتمكينها داخل مؤسسات الدولة ، بالإضافة إلى تمكين الشباب وتأهيلهم للمشاركة فى تشكيل مستقبل أفضل.

لافتة إلى أن العرض تفرد بالتركيز على الإبداع وريادة الأعمال وإتاحة الفرص أمام تعليم الفئات الأكثر تهميشاً وخاصة أبنائنا من ذوى الهمم والقدرات الخاصة.

شهادة شكر

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