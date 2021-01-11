تعيين كريم سلام وكيلا لمديرية الصحة بالقاهرة

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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

قررت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تكليف الدكتور كريم احمد سلام، للعمل وكيلا لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة لشئون الطب العلاجي.

وكان سلام مديرا لمستشفى المنيرة بالقاهرة، كما شغل عدة مناصب إدارية، وصدرت له قرارات سابقة كمدير لمستشفى الإسماعيلية النموذجي، والزهور النموذجي ببورسعيد، ومستشفيات رأس سدر وابورديس بسيناء، ثم عمل بهيئة الإسعاف، كما شغل منصب نائب المدير العام للطوارئ والرعايات بمعهد ناصر.

يأتي القرار في إطار انتهاج وزارة الصحة والسكان سياسة تمكين الكوادر الشبابية من الوزارة، للقيام بالأعمال القيادية لتنفيذا لرؤية مصر ٢٠٣٠، ولمواجهة جائحة كورونا.