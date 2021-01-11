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صور.. محافظ دمياط تتفقد "طريق مشرفة" وتشدد على إزالة الإشغالات

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صور.. محافظ دمياط تتفقد "طريق مشرفة" وتشدد على إزالة الإشغالات صور.. محافظ دمياط تتفقد "طريق مشرفة" وتشدد على إزالة الإشغالات

مصراوي Masrawy

02:40 م الإثنين 11 يناير 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الإثنين، جولة ميدانية بعدد من المناطق في مدينة دمياط رافقها خلالها حازم حواس، رئيس الوحدة المحلية للمركز، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

استهلت المحافظ الجولة بزيارة شارع ٢٠ بقرية العنانية، والمقرر تنفيذ أعمال رد الشيئ لأصله به، وشددت على تنفيذ كافة الأعمال من رفع كفاءة للطريق والجزيرة الوسطى، وإنشاء بالوعات صرف مياه الأمطار وصيانة ونقل أعمدة الإنارة وتخطيط الطريق.

ووجهت بتمهيد وتسوية الطريق الواصل بين شارع ٢٠ وطريق "السيالة - بورسعيد"، باستخدام كشط الطبقة الأسفلتية الناتجة من أعمال التطوير بطريق الدكتور علي مصطفى مشرفة "الترعة الشرقاوية"، لفتح محور مروري جديد يربط تلك المنطقتين.

وتفقدت المحافظ الشارع الواصل بين طريقي باب الحرس و"السيالة - بورسعيد"، إذ بحثت آليات وضع خطة متكاملة لتنفيذ عمليات رد الشيئ لأصله هناك، متضمنة كافة أعمال رفع الكفاءة، وكذا تخصيص أماكن لانتظار السيارات وتخطيطه وفقاً للمخطط التفصيلي للمنطقة.

وتابعت المحافظ عمليات الرصف بالبلاطات الخرسانية بمنطقة مسجد المعيني، حيث وجهت باستكمال هذه الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية المقررة، وأصدرت تعليمات مشددة برفع الإشغالات بالمنطقة وشارع الشرباصي وفتح الممرات الفرعية.

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