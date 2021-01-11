صور.. محافظ سوهاج يسلم عقود تقنين الأراضي للمواطنين

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سوهاج – عمار عبدالواحد:

سلم اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، 10 عقود لتقنين أراضي أملاك الدولة لمواطنين من مراكز أخميم وسوهاج ودار السلام وساقلته، ممن استوفوا الاشتراطات المطلوبة.

وقال محافظ سوهاج أنه جرى اعتماد 2553 عقدًا لتقنين أراضي الدولة بالمحافظة وفقا للقانون حتى الآن، مضيفًا أنه بلغت حصيلة التقنين 307 ملايين جنيهًا، مشيرًا إلى أنه جاري تجهيز 1993 عقود آخرين لتسليمهم للمواطنين.

واستعرض "الفقي" خلال تسليم العقود مميزات العقد الجديد الموحد الذي أصدرته المحافظة، والذي يحتوي على العديد من وسائل التأمين والعلامات المائية التي تمنع التزوير والتقليد، بالإضافة إلى علامات سرية يجرى الكشف عنها بأجهزة خاصة، وذلك لضمان سلامة العقد ومحتوياته.