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تركت منزل الزوج فذبحها والدها.. كشف غموض العثور على جثة سيدة بالقليوبية

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تركت منزل الزوج فذبحها والدها.. كشف غموض العثور على جثة سيدة بالقليوبية تركت منزل الزوج فذبحها والدها.. كشف غموض العثور على جثة سيدة بالقليوبية

مصراوي Masrawy

02:22 م الإثنين 11 يناير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الإثنين، غموض حادث العثور على جثة سيدة، عثر عليها على طريق بين قريتي عرب جلال وصنافير دائرة مركز قليوب.

وتبين أن الجثة لربة منزل تدعى "ح.ع.ج" 25 عاما، تركت منزل الزوجية هاربة من زوجها، وعندما عثر عليها والدها قتلها وألقى بجثتها في مكان العثور علىها، وألقي القبض على الأب واعترف بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كان العميد شريف الدخاخني مأمور مركز قليوب تلقى بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة مذبوحة من الرقبة، وملقاة بجانب الطريق.

جرى إخطار اللواء حاتم الحداد مدير المباحث، وانتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، وتبين أن الجثة لربة منزل، ترتدي ملابسها كاملة، ويوجد بها جرح ذبحي بالرقبة، وأخر بالوجه، ولم يتم العثور على تحقيق شخصية بحوزتها.

وتوصلت التحريات إلى أنها تدعى "ح.ع.ج" 25 عاما، ربة منزل، وأنها تركت منزل الزوجية، للفرار من زوجها، إلا أن والدها عندما علم بذلك عثر عليها، وقرر التخلص منها، فذبحها بسكين، وألقى بجثتها على جانب الطريق بجوار الزراعات بين قريتي عرب جلال وصنافير، وألقي القبض على الأب، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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