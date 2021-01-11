أخبار عاجلة

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب -
مع تدشين كاتدرائية جديدة.. رحلة الأنبا باخوميوس لاكتشاف منطقة جبل القلالي -
إرجاء انتخابات كاتالونيا المرتقبة بسبب جائحة كورونا -
في محاولة لإعادة الهيكلة.. أكبر مجموعة أسلحة أمريكية تقدم طلبا للإفلاس -
وزير الأوقاف: ما تقوم به الجماعات المتطرفة لا علاقة له بالجهاد ولا بالأديان -
"الأفريقى للتنمية" يمنح السيسي جائزة تقديرًا لإنجازاته في قطاع الطرق والنقل -
الكويت تدين إطلاق مليشيات الحوثي طائرات مسيرة مفخخة باتجاه الأراضي السعودية -
"الأفريقى للتنمية" يمنح السيسى جائزة تقديرًا لإنجازاته في قطاع الطرق والنقل -
​عضو "مشروعات صغيرة البرلمان": "الفرنشايز" والإفلاس على رأس الأجندة التشريعية -
اليوم.. الحكم في دعوى إحالة اتفاقية سد النهضة على البرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وكر في وسط الرياض.. الإطاحة بـ 8 مقيمين تاجروا بشرائح الاتصال

Print
وكر في وسط الرياض.. الإطاحة بـ 8 مقيمين تاجروا بشرائح الاتصال وكر في وسط الرياض.. الإطاحة بـ 8 مقيمين تاجروا بشرائح الاتصال
ضبط بحوزتهم 3224 شريحة لعددٍ من الشركات وأجهزة لتنفيذ جرائمهم

وكر في وسط الرياض.. الإطاحة بـ 8 مقيمين تاجروا بشرائح الاتصال

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، أسفرت عن تمكن شعبة دوريات شرطة المنطقة من القبض على سبعة مقيمين من الجنسية الهندية ومقيم من الجنسية البنجلاديشية أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع تورطوا بمخالفة أنظمة الحماية الخاصة بهيئة الاتصالات من خلال المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، متخذين من إحدى المتاجر بوسط مدينة الرياض وكراً لارتكاب جرائمهم.

وقال "الكريديس": ضبط بحوزتهم (3224) شريحة لعددٍ من الشركات المشغلة للاتصالات بالمملكة، وعدد من الأجهزة المستخدمة في تنفيذ جرائمهم.

وأضاف: تم إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات الأولية النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.شرطة منطقة الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إحساس الأمومة يقود سعودية للتعرف على ابنتها المُتوفاة بعد 20 عاماً.. هنا القصة

إحساس الأمومة يقود سعودية للتعرف على ابنتها المُتوفاة بعد 20 عاماً.. هنا القصة

الهلال يطالب اتحاد الكرة بالحد من اللغط حيال القرارات التحكيمية في الدوري

الهلال يطالب اتحاد الكرة بالحد من اللغط حيال القرارات التحكيمية في الدوري

إحساس الأمومة يقود سعودية للتعرف على ابنتها المُتوفاة بعد 20 عاماً.. هنا القصة

إحساس الأمومة يقود سعودية للتعرف على ابنتها المُتوفاة بعد 20 عاماً.. هنا القصة

الهلال يطالب اتحاد الكرة بالحد من اللغط حيال القرارات التحكيمية في الدوري

الهلال يطالب اتحاد الكرة بالحد من اللغط حيال القرارات التحكيمية في الدوري

شبكة عيون الإخبارية