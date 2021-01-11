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فشل في الاعتداء عليه جنسيًا.. حبس المتهم بقتل طفل أوسيم

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فشل في الاعتداء عليه جنسيًا.. حبس المتهم بقتل طفل أوسيم فشل في الاعتداء عليه جنسيًا.. حبس المتهم بقتل طفل أوسيم

مصراوي Masrawy

01:26 م الإثنين 11 يناير 2021

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية، اليوم الاثنين، بحبس المتهم بقتل طفل أوسيم عقب فشله في اغتصابه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد وطلبت النيابة العامة تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة.

وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة الطفل المجني عليه لتحديد اسباب الوفاة.

كشفت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، لغز مقتل طفل بمدينة بشتيل.

بلاغا تلقته شرطة النجدة أفاد العثور على جثة طفل بمنطقة بشتيل، وعلى الفور وجه اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وتبين من التحريات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية، أن وراء ارتكاب الواقعة سائق توك توك، أحد جيران المجني عليه.

كما كشفت التحريات قيام المتهم باستدراج المجني عليه لاغتصابه وأثناء مقاومة الطفل قام بضربه على رأسه، فأصيب الطفل بنزيف داخلي توفى على أثره وفر المتهم هاربا وعقب تقنين الاجراءات تمكنت فرق المباحث من ضبط المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكابه جريمته تفصيليا، وتباشر النيابة التحقيقات.

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