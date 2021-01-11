أخبار عاجلة

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب -
مع تدشين كاتدرائية جديدة.. رحلة الأنبا باخوميوس لاكتشاف منطقة جبل القلالي -
إرجاء انتخابات كاتالونيا المرتقبة بسبب جائحة كورونا -
في محاولة لإعادة الهيكلة.. أكبر مجموعة أسلحة أمريكية تقدم طلبا للإفلاس -
وزير الأوقاف: ما تقوم به الجماعات المتطرفة لا علاقة له بالجهاد ولا بالأديان -
"الأفريقى للتنمية" يمنح السيسي جائزة تقديرًا لإنجازاته في قطاع الطرق والنقل -
الكويت تدين إطلاق مليشيات الحوثي طائرات مسيرة مفخخة باتجاه الأراضي السعودية -
"الأفريقى للتنمية" يمنح السيسى جائزة تقديرًا لإنجازاته في قطاع الطرق والنقل -
​عضو "مشروعات صغيرة البرلمان": "الفرنشايز" والإفلاس على رأس الأجندة التشريعية -
اليوم.. الحكم في دعوى إحالة اتفاقية سد النهضة على البرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

المشدد 6 سنوات لنجار مسلح متهم بالإتجار في الهيروين بكفر الشيخ

Print
المشدد 6 سنوات لنجار مسلح متهم بالإتجار في الهيروين بكفر الشيخ المشدد 6 سنوات لنجار مسلح متهم بالإتجار في الهيروين بكفر الشيخ

مصراوي Masrawy

02:19 م الإثنين 11 يناير 2021

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية، اليوم الإثنين، حضوريًا بمعاقبة نجار مسلح بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، وذلك لاتهامه بالإتجار في الهيروين.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين مدحت عبد الرؤوف شرف، وحسين عبد الرؤوف نظمي، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، وبحضور نور أيمن محمود، وكيل النيابة، وذلك في أحداث القضية 12453 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 1900 لسنة 2020 كلي كفر الشيخ.

تعود أحداث القضية إلى يوم 18سبتمبر2020، عندما ضبط المتهم "أحمد .م.ن"، 29عامًا، نجار مسلح، ويقيم بقرية كفر الطايفة التابعة لمركز كفر الشيخ، وبحيازته كمية من جوهر الهيروين، وسلاح أبيض عبارة عن "مطواة قرن غزال"، وذلك بغرض الإتجار في المخدرات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

"زرعوا أفيون في ملك الدولة".. مصرع عنصر إجرامي إثر مداهمة أمنية في أسيوط

"زرعوا أفيون في ملك الدولة".. مصرع عنصر إجرامي إثر مداهمة أمنية في أسيوط

شبكة عيون الإخبارية