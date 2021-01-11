المشدد 6 سنوات لنجار مسلح متهم بالإتجار في الهيروين بكفر الشيخ

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية، اليوم الإثنين، حضوريًا بمعاقبة نجار مسلح بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، وذلك لاتهامه بالإتجار في الهيروين.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين مدحت عبد الرؤوف شرف، وحسين عبد الرؤوف نظمي، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، وبحضور نور أيمن محمود، وكيل النيابة، وذلك في أحداث القضية 12453 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 1900 لسنة 2020 كلي كفر الشيخ.

تعود أحداث القضية إلى يوم 18سبتمبر2020، عندما ضبط المتهم "أحمد .م.ن"، 29عامًا، نجار مسلح، ويقيم بقرية كفر الطايفة التابعة لمركز كفر الشيخ، وبحيازته كمية من جوهر الهيروين، وسلاح أبيض عبارة عن "مطواة قرن غزال"، وذلك بغرض الإتجار في المخدرات.