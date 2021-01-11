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إصابة 4 أشخاص في حريق منزل بسوهاج

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إصابة 4 أشخاص في حريق منزل بسوهاج إصابة 4 أشخاص في حريق منزل بسوهاج

مصراوي Masrawy

02:07 م الإثنين 11 يناير 2021

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أصيب 4 أشخاص، اليوم الاثنين، في اندلاع حريق بمنزل، بمركز المنشاة جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز المنشاة بنشوب حريق بناحية قرية الباجية دائرة المركز ووجود مصابين.

تبين من التحريات إصابة كل من "جلال. ع" 75 عامًا باشتباه نزيف بالمخ وغيبوبة تامة، "هالة. أ" 25 عامًا باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالذراع الأيسر، "زينب. ع" 3 أعوام باختناق، الطفل "أحمد. ع" البالغ من العمر عام بحروق من الدرجة الثانية بالفخذ والبطن والظهر بنسبة 50%.

جرى نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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