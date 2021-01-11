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مصراوي Masrawy

(وكالات):

أعلنت دولة الإمارات، نجاحها في لم شمل عائلتين يهوديتين من اليمن ببقية أفرادهما المتواجدين في لندن ليجتمعوا معا على أرض الإمارات بعد فراق دام لإحداهما لأكثر من 21 عاما والأخرى لـ15 عاما.

وتمكنت الجهات المعنية في الإمارات من لم شمل الأسرتين اليمنيتين اليهوديتين؛ الأولى مكونة من 15 فردا حيث تم تسهيل سفر "الجد" و"الجدة" و"الخال" من اليمن إلى الإمارات كما تم اتخاذ التدابير اللازمة من أجل سفر 12 شخصا بينهم 5 أطفال هم بقية أفراد الأسرة من لندن إلى الدولة ليلتقوا على أرض الإمارات بعد فراق دام 21 عاما، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

كما تم لم شمل الأسرة اليمنية الثانية المكونة من 5 أفراد من خلال تسهيل سفر "الأب" و"الأم" وطفليهما من اليمن إلى الدولة ليلتقوا مع باقي الأسرة الذين تواجدوا داخل الدولة بعد فراق دام لأكثر من 15 عام.

وفور وصول الأسرتين اليمنيتين اليهوديتين إلى أبوظبي تم اتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية لجميع أفرادهما للحفاظ على سلامتهم حيث تم استقبالهما بحفاوة وكرم الضيافة الإماراتية بما يعكس قيم الإمارات الأصيلة في التلاحم والتآخي والمحبة وصون كرامة الإنسان دون النظر إلى لون أو عرق أو دين وهي القيم ذاتها التي انطلقت منها الإمارات إلى العالم أجمع، بحسب "وام".

وأعرب أفراد الأسرتين الذين تم جمع شملهم ولقائهم بذويهم عن شكرهم وامتنانهم لقيادة الإمارات الرشيدة على هذه المبادرة الإنسانية الكريمة واستجابتها السريعة لجمع شتات الأسرتين في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء انتشار فيروس كورونا.

وقال إسحاق فايز أحد أفراد الأسرة الأولى لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن "جهود الإمارات في لم شمل الأسرة اليوم أشبه بالحلم لنا جميعا فاليوم هو عيد للأسرة التي فقدت الأمل في لم شتاتها بعد فراق دام لأكثر من 21 عاما".

وأضاف إسحاق فايز: "ما حدث اليوم لأسرتنا من لم الشمل هو تحول كبير بفضل استجابة الإمارات السريعة ومد يد العون والمساعدة لنا مما يعكس نهج العطاء الإنساني لدولة الإمارات وإرث الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي ينهل منه أبناء الإمارات جميعا لخدمة الإنسانية والوقوف إلى جوار المجتمعات والشعوب في الأزمات والمحن"، واصفا الإمارات "بأنها وطن السلام والمحبة والخير".

وبدوره عبر إسرائيل فايز أحد أفراد الأسرة الأولى عن امتنانه وشكره للإمارات قيادة وحكومة وشعبا على تضامنهم الإنساني وجمع شتات الأسرة بعد سنوات كثيرة من الفراق إضافة إلى الدعم الكبير المقدم لجميع أفراد الأسرة وتلبية متطلباتهم كافة.

من جانبها قالت "الأم" لوزة فايز أحد أفراد الأسرة الأولى إنها تعيش حلما سعيدا ينهي معاناة أكثر من 21 عاما.. معبرة عن شكرها وامتنانها للإمارات وقيادتها الرشيدة على مبادرتهم الكريمة ومساعدتهم السخية لهم.

وبدورهما عبر "الجد" سليمان حبيب و"الجدة" شمعة سليمان عن سعادتهم البالغة بلم شتات الأسرة وجمعهم في أبوظبي .. مؤكدين أن موقف الإمارات الإنساني لن ُينسى كونها صنعت معجزة حقيقية عنوانها الإنسانية والمحبة.

وقال يوسف حبيب أحد أفراد الأسرة الأولى:" لا أستطيع وصف شعوري اليوم متسائلا نحن نعيش حلم أم حقيقة .. وقال إن الإمارات قدمت لنا موقفا لن ننساه مدى الحياة .. معبرا عن شكره وامتنانه لدولة الإمارات وشعبها على هذا الموقف الإنساني الكريم".

من جهته قال هارون سالم أحد أفراد الأسرة الثانية إن ما قدمته الإمارات وقيادتها الرشيدة لنا في لم شمل الأسرة بعد فراق دام لأكثر من 15 عاما وتقطع السبل بنا يعد موقفا إنسانيا نبيلا سيظل حيا في قلوبنا ما حيينا.

وأضاف أن كلمات الشكر والعرفان لن توفي دولة الإمارات حقها.. معبرا عن سعادته البالغة لتواجده وأسرته في الإمارات وطن الإنسانية والتسامح والسلام التي أتاحت لهم فرصة جديدة في الحياة مع جميع أفراد الأسرة.

وتوجه هارون سالم بأسمى آيات الشكر والعرفان والامتنان إلى الإمارات على جهودها الكبيرة في جمع الأسرة.