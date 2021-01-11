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بوتين: جهود الوساطة الروسية تهدف إلى وقف إطلاق نار دائم في قره باغ

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بوتين: جهود الوساطة الروسية تهدف إلى وقف إطلاق نار دائم في قره باغ بوتين: جهود الوساطة الروسية تهدف إلى وقف إطلاق نار دائم في قره باغ

مصراوي Masrawy

02:01 م الإثنين 11 يناير 2021

موسكو - أ ش أ

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن جهود الوساطة الروسية تهدف إلى وقف إطلاق نار دائم في قره باغ.

وقال بوتين - في مستهل لقائه بالرئيس الأذربيجاني حيدر علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في موسكو، اليوم الاثنين- "أود أن أشكركم على استجابتكما الإيجابية لجهود الوساطة التي يبذلها الجانب الروسي، والتي كانت تهدف إلى المساعدة في وقف إراقة الدماء واستقرار الوضع وتحقيق وقف إطلاق نار مستدام في قره باغ".

وأضاف " تثمن الشراكة وعلاقات حسن الجوار، التي تربط بلداننا وشعوبنا، لذلك تابعنا اندلاع الصراع المسلح بقلق على مصير الناس والمواطنين"، مشيرا إلى أن مجموعة عمل ثلاثية بقيادة نواب رؤساء وزراء روسيا وأرمينيا وأذربيجان ستتشكل للتعامل مع قضايا إعادة الإعمار في قره باغ.

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