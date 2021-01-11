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"أمن المنافذ": ضبط قضيتين تهريب بضائع أجنبية و1615 مخالفة مرورية

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"أمن المنافذ": ضبط قضيتين تهريب بضائع أجنبية و1615 مخالفة مرورية "أمن المنافذ": ضبط قضيتين تهريب بضائع أجنبية و1615 مخالفة مرورية

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01:37 م الإثنين 11 يناير 2021

كتب- محمد الصاوي:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت جهود الحملة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط (2) قضية تهريب (بضائع أجنبية الصنع).

وفي مجال الأمن العام: ضبط عدد (27) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح -مخالفات مسطح مائي).

ونجحت الحملات في تنفيذ (129) حكم قضائي متنوع وضبط (1615) مخالفة مرورية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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