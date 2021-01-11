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تأجيل استئناف أحمد بسام زكي على حبسه 3 سنوات بتهمة التحرش بالفتيات "إلكترونيًا"

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تأجيل استئناف أحمد بسام زكي على حبسه 3 سنوات بتهمة التحرش بالفتيات "إلكترونيًا" تأجيل استئناف أحمد بسام زكي على حبسه 3 سنوات بتهمة التحرش بالفتيات "إلكترونيًا"

مصراوي Masrawy

01:35 م الإثنين 11 يناير 2021

كتب- محمود سعيد:

قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الإثنين، تأجيل استئناف المتهم أحمد بسام زكي على حُكم حبسه 3 سنوات مع الشغل بتهمة التحرش بعدد من الفتيات وتهديدهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي لجلسة 8 فبراير المقبل، للاطلاع وتقديم المستندات.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 2030 لسنة 2020 جنح مالية، أن المتهم في غضون الفترة ما بين عامي 2016 وحتى 2020 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة، جنسيًا بالمجني عليها الأولى، "س. ف" بأن تعرض لها بإتيان أمور وإيحاءات وتلمیحات جنسية وإباحية، وأرسل إليها عبر إحدى وسائل الاتصالات اللاسلكية مستخدمًا تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس آب"، عبارات وصورًا ذات طبيعة جنسية، تضمنت تصريحًا وتلميحًا بالأمور المشار إليها، وقد أتى تلك الأفعال يقصد الحصول على منفعة جنسية، وتعمد مضايقة المجني عليها بل أساء استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة سلفا.

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