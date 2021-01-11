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إحباط ترويج 41 ألف كمامة رديئة في الأسواق

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إحباط ترويج 41 ألف كمامة رديئة في الأسواق إحباط ترويج 41 ألف كمامة رديئة في الأسواق

مصراوي Masrawy

01:34 م الإثنين 11 يناير 2021

كتب- سامح غيث:

شنت الإدارة العامة لشرطة والتجارة، حملة مُكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط (المدير المسئول عن مصنع كمامات طبية "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية، بحوزته (41,000 ألف قطعة "كمامة طبية" مصنوعة من خامات رديئة مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات القياسية) وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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