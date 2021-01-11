بإجمالي 71 أسطوانة.. ضبط 3 قضايا حجب غاز أكسجين عن الأسوق

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

وجهت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، العديد من الحملات التموينية، لضبط حركة الأسواق والتصدي لمحاولات البعض لحجب أسطوانات غاز الأكسجين وترويج المستلزمات الطبية مجهولة المصدر، ضمن الخطة الشاملة للدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (3) قضايا بإجمالي مضبوطات (71 أسطوانة غاز أكسجين تم حجبها لبيعها بأزيد من السعر المتداول – 40 قطعة منظم أكسجين بدون مستندات "مجهولة المصدر").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.