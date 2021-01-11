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في 24 ساعة.. ضبط 4588 مخالفة مرورية متنوعة

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في 24 ساعة.. ضبط 4588 مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة.. ضبط 4588 مخالفة مرورية متنوعة

مصراوي Masrawy

01:31 م الإثنين 11 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط (4588) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1716) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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