هروب 3 محكوم عليهم بالإعدام من سجن طنطا

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

تمكن 3 أشخاص محكوم عليهم بالإعدام من الهروب من سجن طنطا العمومي، وتقوم أجهزة الأمن بالبحث عنهم لضبطهم.

كانت غرفة عمليات النجدة بالغربية تلقت اخطارًا من إدارة تامين سجن طنطا بتمكن 3 مساجين من الهروب من قوات تأمين سجن طنطا العمومي، وتبين بالفحص المبدئي بأنهم هاربين من أحكام بالإعدام وجارى فحص موقفهم الجنائي فيما خرجت مأموريات ودوريات أمنية تبحث عن مكان اختبائهم لضبطهم.

وتم تشكيل فريق أمنى من مباحث الغربية، ومباحث السجون برئاسة مفتشي قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية تمهيدا لضبطهم.