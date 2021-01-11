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"ضحية كورونا".. وفاة ممرض في مستشفى بنها العام

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"ضحية كورونا".. وفاة ممرض في مستشفى بنها العام "ضحية كورونا".. وفاة ممرض في مستشفى بنها العام

مصراوي Masrawy

01:40 م الإثنين 11 يناير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن مستشفى بنها التعليمي، بمحافظة القليوبية، اليوم الإثنين، وفاة "هاني العطا"، فني التمريض بالمستشفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، حيث يعد الفقيد الثالث من المستشفى الذي توفي متأثرا بكورونا.

فيما كشف المستشفى، والمخصص لعزل مرضى المستجد، في بيان له على صفحته الرسمية في الفيس بوك، تناقص أعداد المترددين على قسم فرز الإصابة بالكورونا، باستقبال المستشفى خلال اليومين الماضيين، وقال البيان، "الرجاء الحذر وإن شاء الله تنكسر الموجة".

وشددت الدكتورة أمنية خليفة مدير المستشفى على ضرورة الحذر في هذه الفترة بشدة، مشيرة أن المستشفى سجل حالة إصابة بالفيروس بين الأطقم الطبية لفني المعمل، والمسئول عن سحب المسحات في المستشفى متمنية له الشفاء العاجل.

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