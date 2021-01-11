أخبار عاجلة

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب -
مع تدشين كاتدرائية جديدة.. رحلة الأنبا باخوميوس لاكتشاف منطقة جبل القلالي -
إرجاء انتخابات كاتالونيا المرتقبة بسبب جائحة كورونا -
في محاولة لإعادة الهيكلة.. أكبر مجموعة أسلحة أمريكية تقدم طلبا للإفلاس -
وزير الأوقاف: ما تقوم به الجماعات المتطرفة لا علاقة له بالجهاد ولا بالأديان -
"الأفريقى للتنمية" يمنح السيسي جائزة تقديرًا لإنجازاته في قطاع الطرق والنقل -
الكويت تدين إطلاق مليشيات الحوثي طائرات مسيرة مفخخة باتجاه الأراضي السعودية -
"الأفريقى للتنمية" يمنح السيسى جائزة تقديرًا لإنجازاته في قطاع الطرق والنقل -
​عضو "مشروعات صغيرة البرلمان": "الفرنشايز" والإفلاس على رأس الأجندة التشريعية -
اليوم.. الحكم في دعوى إحالة اتفاقية سد النهضة على البرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمانة جدة تستقبل 637 ألف ذبيحة في 2020 بينها 1133 غير صالحة للاستهلاك

Print
خصّصت 10 أطباء بيطريين و255 جزاراً و28 مشرفاً موزعين على المسالخ الثلاثة

أمانة جدة تستقبل 637 ألف ذبيحة في 2020 بينها 1133 غير صالحة للاستهلاك

استقبلت مسالخ أمانة محافظة جدة النظامية 636.819 ألف رأس من الأنعام خلال عام 2020م جرى ذبحها في ثلاثة مسالخ ثابتة، فيما تم إعدام 1133 ذبيحة بعد تأكد الطب البيطري من عدم صلاحيتها للاستهلاك، وذلك وسط تطبيق إجراءات احترازية مشددة للوقاية من منذ بداية الجائحة.

وأوضح مدير المسالخ بأمانة جدة رائد بن شجعي المطيري، أن المذبوحات توزعت على مسلخ جدة الرئيسي، إذ استقبل 274.792 ذبيحة، فيما بلغت المذبوحات في مسلخ سوق الأنعام المركزي في (الخمرة) 252.097 ذبيحة، وجرى ذبح 109.930 ذبيحة في مسلخ السبيل.

وبين "المطيري" أن المذبوحات من الأغنام خلال العام الماضي بلغت 571.045 ذبيحة، ومن الأبقار 46.280 ذبيحة، في حين استقبلت المسالخ 19.494 رأساً من الإبل، مشيراً إلى أن كشف الطب البيطري على المذبوحات أسفر عن إعدام 1133 ذبيحة كلياً غير صالحة للاستهلاك، وإعدام جزئي من 42.382 ذبيحة.

يُذكر أن الأمانة جندت كوادرها البشرية بتخصيص عشرة أطباء بيطريين و255 جزاراً و28 مشرفاً موزعين على المسالخ الثلاثة، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية منذ بداية الجائحة للوقاية من فيروس كورونا، مع تشديد الرقابة على الأنعام الواردة؛ للتأكد من سلامتها، إلى جانب رصد المخالفات وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات بحق المخالفين.

أمانة جدة تستقبل 637 ألف ذبيحة في 2020 بينها 1133 غير صالحة للاستهلاك

أمانة محافظة جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

٦١ إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا في أسبوع بالوادي الجديد

٦١ إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا في أسبوع بالوادي الجديد

رغم منع حضور القداسات.. وفاة 3 كهنة بفيروس كورونا في 4 أيام

رغم منع حضور القداسات.. وفاة 3 كهنة بفيروس كورونا في 4 أيام

شبكة عيون الإخبارية