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بمديونية تتجاوز مليار جنيه.. أزمة جديدة تواجه أصحاب المخابز البلدية

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بمديونية تتجاوز مليار جنيه.. أزمة جديدة تواجه أصحاب المخابز البلدية بمديونية تتجاوز مليار جنيه.. أزمة جديدة تواجه أصحاب المخابز البلدية

مصراوي Masrawy

01:22 م الإثنين 11 يناير 2021

كتب- محمد سامي:

قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالقاهرة، إنه سيتم عقد اجتماع مهم يضم أعضاء الشعبة وقيادات وزارة ومباحث التموين ونائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة التي تخص أصحاب المخابز.

وأضاف حماد، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين، أن مديونية المخابز لهيئة التأمينات تأتي على رأس الموضوعات التي ستتم مناقشتها في الهيئة؛ وذلك بسبب تفاقم المديونية وتخطيها حاجز المليار جنيه، مؤكدًا أن وزارة التموين غير مسؤولة عن تلك المديونية؛ لكن هيئة التأمينات والمعاشات هي المعنية بهذا الملف، وسبب من أسباب تفاقمه.

وأشار حماد إلى أنه يتمنى تدخل اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، لحل تلك الأزمة؛ حيث إن أصحاب المخابز لديهم أزمات كثيرة، ومديونية الهيئة تسبب تفاقم تلك المشكلات.

ويصل عدد المخابز البلدية المدعمة على مستوى الجمهورية إلى 28 ألف مخبز، تنتج 270 مليون رغيف يوميًّا، لنحو 71 مليون مواطن مقيد على بطاقات الخبز المدعم.

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