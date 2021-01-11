الإسكان: تشغيل النهر الأخضر خلال شهرين.. وانتهاء البرج الأيقوني للعاصمة الإدارية في يونيو

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه تم الانتهاء من الهيكل الخرساني لأحد الأبراج في العاصمة الإدارية بطول 33 دورا، وتركيب الواجهات الزجاجية، لافتًا إلى أنه تم الوصول إلى الدور الـ53 للبرج الإليقوني.

وأضاف عباس لمصراوي، أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ أعلى برج في أفريقيا خلال شهر يونيو المقبل، بارتفاع 78 دورا وطول 385 مترا، كما سيتم البدء في تركيب الواجهات الزجاجية الشهر المقبل ومن المتوقع الانتهاء منها خلال شهر أكتوبر المقبل.

وتابع نائب وزير الإسكان: تعمل وزارة الإسكان حاليا على الانتهاء من أول 100 فدان من الحديقة المركزية "النهر الأخضر" في العاصمة الإدارية، وخلال الشهرين المقبلين سنصل لنسبة تنفيذ 80% من الإضاءات والمزروعات في كل الحديقة.

وأكد عباس أن أول 100 فدان سيتم افتتاحها للمواطنين خلال الفترة المقبل، بعد الانتهاء من تجهيزهم مارس المقبل.

وأوضح أن وزارة الإسكان سلمت أول شقق في الحي السكني الثالث الأسبوع الماضي، حيث تم الانتهاء من 95% من الحي السكني الثالث، والذي يضم 25 ألف وحدة، تم بيع منهم 3500 شقة و300 فيلا فقط، لافتًا إلى أن الحي سيكون كاملا خلال يونيو المقبل.

وأشار نائب وزير الإسكان، إلى أنه تم توصيل المياه لجميع الأحياء السكنية والحي الحكومي وكذلك الأراضي التي تم بيعها عن طريق شركة العاصمة الإدارية للمستثمرين، لافتًا إلى أن كل المرافق وصلت لكل المباني الحكومية، وجاري اختبار جميع الخدمات حاليا، كما سيتم من تنفيذ الطرق خلال 40 يوميا.

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