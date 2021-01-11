محافظ بني سويف يبحث سبل تطوير المناطق الصناعية

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بني سويف-حمدي سليمان:

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية اللواء محمد الزلاط، وذلك لبحث عدد من الملفات الخاصة بالمناطق الصناعية والموقف التنفيذي لأعمال المرافق.

وتناول المحافظ خلال اللقاء عدداً من الموضوعات الهامة والخطوات العملية التي اتخذتها المحافظة والرؤية الجديدة التي تعمل من خلالها وظهرت في العديد من الأطروحات، مشيرا إلى أنه يجري حاليا دراسة تنفيذ محطات معالجة صرف صحي وصناعي بتكنولوجيا حديثة بالمناطق الصناعية، وذلك سيدفع بجهود الدولة في حل مشكلة الصرف ودعم الرؤية الحالية الهادفة للتخلص الآمن من الصرف الصناعي للمصانع.

وأشار محافظ بني سويف إلى أنه جرى الدفع وتذليل المعوقات التي كانت تواجه مشروع الصرف الصناعي بمنطقة بياض العرب، والتي كانت تواجه المرحلة الثانية من المشروع ، حيث جرى إنهاء المرحلة الأولى التي ساهمت بشكل كبير في حل مشكل واستيعاب كميات كبيرة من ناتج الصرف الصناعية وكذا الصرف الصحي بالمنطقة، مشيرا إلى عدد من الملفات الخاصة بمشروعات ترفيق المناطق الصناعية والعمل على حشد كافة الجهود والتعاون مع المستثمرين لتحقيق نقلة جيدة في هذا الشأن.

واستعرض محافظ بني سويف، خلال اللقاء الفرص الاستثمارية المتوافرة بالمحافظة وزيادة التعاون مع الهيئة من أجل المزيد من الاستثمارات، مؤكدا أن المحافظة تعمل على تيسير كل الإجراءات لإقامة مشروعات استثمارية، تهدف لخلق فرص عمل جديدة، لافتا إلى أن بني سويف شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة في مجال التنمية الصناعية، لاسيما بعد حزمة المشروعات القومية العملاقة التي نفذت على أرض بني سويف على مدار الست سنوات الماضية في قطاعات الكهرباء والطاقة والطرق والاتصالات.