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صور.. تشميع مركز علاج طبيعي وضبط 2285 مخالفة في الشرقية

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صور.. تشميع مركز علاج طبيعي وضبط 2285 مخالفة في الشرقية صور.. تشميع مركز علاج طبيعي وضبط 2285 مخالفة في الشرقية

مصراوي Masrawy

01:29 م الإثنين 11 يناير 2021

الشرقية – فاطمة الديب

شنت إدارة العلاج الحر، بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل الوزارة، بالتنسيق مع مفتشي العلاج الحر بالإدارة الصحية بأولاد صقر، حملة للمرور علي العيادات والمراكز الطبية الخاصة بمركز ومدينة أولاد صقر.

أسفرت الحملة عن ضبط مركز للعلاج طبيعي خاص يعمل بدون ترخيص، وأدوية غير مرخصة من وزارة الصحة، كما تم ضبط أخصائي علاج طبيعي ينتحل صفة طبيب، ويقوم بالاتجار بالأدوية المستخدمة فى علاج السمنة بالمركز، بواقع 2285 مخالفة دوائية، وجرى غلق وتشميع المركز بمحتوياته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة.

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