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مباحث : مصادرة 4.5 طن لحوم وكبدة فاسدة داخل ثلاجة في الجيزة

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مباحث التموين: مصادرة 4.5 طن لحوم وكبدة فاسدة داخل ثلاجة في الجيزة مباحث : مصادرة 4.5 طن لحوم وكبدة فاسدة داخل ثلاجة في الجيزة

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01:22 م الإثنين 11 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

صادرت إدارة مباحث بالجيزة بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة 4.5 طن لحوم وكبدة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الأدمي داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة، بحوزته 4.5 طن "لحوم مجمدة - كبدة" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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