ضبط 3 أشخاص استولوا على مليون جنيه من أموال الدعم

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة (مالك مخبز بلدي – بمحافظة البحيرة)، لاستيلائه على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار وقُدرت بمبلغ (587042جنيه) طبقاً لتقرير الجهات المعنية.

كما ضبطت شرطة التموين بمديرية أمن البحيرة (مالك مخبز بلدي)، لاستيلائه على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، وقُدرت بمبلغ (226298جنيه) طبقاً لتقرير الجهات المعنية.

ونجحت شرطة التموين بمديرية أمن البحيرة في ضبط (مالك مخبز بلدي – بمحافظة البحيرة)، لاستيلائه على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، وقُدرت بمبلغ (290560جنيه) طبقاً لتقرير الجهات المعنية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.