أخبار عاجلة

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب -
مع تدشين كاتدرائية جديدة.. رحلة الأنبا باخوميوس لاكتشاف منطقة جبل القلالي -
إرجاء انتخابات كاتالونيا المرتقبة بسبب جائحة كورونا -
في محاولة لإعادة الهيكلة.. أكبر مجموعة أسلحة أمريكية تقدم طلبا للإفلاس -
وزير الأوقاف: ما تقوم به الجماعات المتطرفة لا علاقة له بالجهاد ولا بالأديان -
"الأفريقى للتنمية" يمنح السيسي جائزة تقديرًا لإنجازاته في قطاع الطرق والنقل -
الكويت تدين إطلاق مليشيات الحوثي طائرات مسيرة مفخخة باتجاه الأراضي السعودية -
"الأفريقى للتنمية" يمنح السيسى جائزة تقديرًا لإنجازاته في قطاع الطرق والنقل -
​عضو "مشروعات صغيرة البرلمان": "الفرنشايز" والإفلاس على رأس الأجندة التشريعية -
اليوم.. الحكم في دعوى إحالة اتفاقية سد النهضة على البرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضبط 3 أشخاص استولوا على مليون جنيه من أموال الدعم

Print
ضبط 3 أشخاص استولوا على مليون جنيه من أموال الدعم ضبط 3 أشخاص استولوا على مليون جنيه من أموال الدعم

مصراوي Masrawy

01:22 م الإثنين 11 يناير 2021

كتب- سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة والتجارة (مالك مخبز بلدي – بمحافظة البحيرة)، لاستيلائه على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار وقُدرت بمبلغ (587042جنيه) طبقاً لتقرير الجهات المعنية.

كما ضبطت شرطة التموين بمديرية أمن البحيرة (مالك مخبز بلدي)، لاستيلائه على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، وقُدرت بمبلغ (226298جنيه) طبقاً لتقرير الجهات المعنية.

ونجحت شرطة التموين بمديرية أمن البحيرة في ضبط (مالك مخبز بلدي – بمحافظة البحيرة)، لاستيلائه على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، وقُدرت بمبلغ (290560جنيه) طبقاً لتقرير الجهات المعنية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

"زرعوا أفيون في ملك الدولة".. مصرع عنصر إجرامي إثر مداهمة أمنية في أسيوط

"زرعوا أفيون في ملك الدولة".. مصرع عنصر إجرامي إثر مداهمة أمنية في أسيوط

شبكة عيون الإخبارية