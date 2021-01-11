أخبار عاجلة

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب -
مع تدشين كاتدرائية جديدة.. رحلة الأنبا باخوميوس لاكتشاف منطقة جبل القلالي -
إرجاء انتخابات كاتالونيا المرتقبة بسبب جائحة كورونا -
في محاولة لإعادة الهيكلة.. أكبر مجموعة أسلحة أمريكية تقدم طلبا للإفلاس -
وزير الأوقاف: ما تقوم به الجماعات المتطرفة لا علاقة له بالجهاد ولا بالأديان -
"الأفريقى للتنمية" يمنح السيسي جائزة تقديرًا لإنجازاته في قطاع الطرق والنقل -
الكويت تدين إطلاق مليشيات الحوثي طائرات مسيرة مفخخة باتجاه الأراضي السعودية -
"الأفريقى للتنمية" يمنح السيسى جائزة تقديرًا لإنجازاته في قطاع الطرق والنقل -
​عضو "مشروعات صغيرة البرلمان": "الفرنشايز" والإفلاس على رأس الأجندة التشريعية -
اليوم.. الحكم في دعوى إحالة اتفاقية سد النهضة على البرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

طيران الإمارات تعلن توسيع عملياتها في الأمريكتين

Print
طيران الإمارات تعلن توسيع عملياتها في الأمريكتين طيران الإمارات تعلن توسيع عملياتها في الأمريكتين

مصراوي Masrawy

01:25 م الإثنين 11 يناير 2021

دبي - (د ب أ):

أعلنت شركة "طيران الإمارات"، اليوم الاثنين، توسيع عملياتها في الأمريكتين.

وذكرت الشركة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أنها سوف تستأنف خدماتها من دون توقف إلى كل من سياتل (اعتبارا من 1 فبراير) ودالاس وسان فرانسيسكو (اعتبارا من 2 مارس)، ما سيوفر لعملائها سفرا سلسا.

ومع إضافة هذه الوجهات الثلاث تصل طيران الإمارات في أمريكا الشمالية إلى عشر وجهات، ذلك أن الشركة سبق وأن استأنفت خدماتها إلى كل من بوسطن وشيكاغو وهيوستن ولوس أنجليس ونيويورك جيه إف كيه وتورنتو وواشنطن العاصمة.

وستعمل خدمة سان فرانسيسكو بمعدل أربع رحلات أسبوعيا، بينما ستعمل خدمتا سياتل بمعدل أربع رحلات أسبوعيا ودالاس بثلاث رحلات.

كما ستوفر طيران الإمارات لعملائها مزيدا من الخيارات بزيادة عدد رحلاتها إلى كل من نيويورك ولوس أنجليس وساو باولو.

وتواصل طيران الإمارات استئناف عملياتها بصورة تدريجية عبر شبكتها، وتخدم حاليا 114 وجهة في القارات الست.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

"زرعوا أفيون في ملك الدولة".. مصرع عنصر إجرامي إثر مداهمة أمنية في أسيوط

"زرعوا أفيون في ملك الدولة".. مصرع عنصر إجرامي إثر مداهمة أمنية في أسيوط

شبكة عيون الإخبارية