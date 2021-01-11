محافظ الفيوم يبحث توزيع لقاح كورونا على الفئات المستهدفة

مصراوي Masrawy
01:15 م الإثنين 11 يناير 2021
الفيوم – حسين فتحى:
وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، باستمرار متابعة موقف كميات الأكسجين بمختلف المستشفيات، مؤكداً على ضرورة ترشيد استهلاكه وتوزيعه بالشكل الأمثل تفادياً لسوء استخدامه، فضلا عن ملء اسطوانات الاكسجين الفارغة بصفة مستمرة، حرصاً على حياة المرضى.
وشدد على ضرورة التكاتف ورفع درجة الاستعداد داخل كافة المستشفيات لتوفير الرعاية الكاملة للمرضى.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ واللجنة العليا لمتابعة موقف مجابهة فيروس كورونا، وذلك للوقوف على معدلات استخدام الاكسجين، ومراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، ، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، والدكتور عصام على حسن مدير التدريب بمستشفى جامعة الفيوم، والدكتورة هبة عاطف مدير عام التأمين الصحي، ومديري المستشفيات، والطوارئ، والطب الوقائي، والأمراض المستوطنة، والحميات، والإسعاف، والرعاية الأساسية، والعلاج الحر، والعلاجي.
وطالب المحافظ وكيل وزارة الصحة الجديد، بعقد لقاءات مستمرة وأعضاء اللجنة لتنظيم كافة الأمور المتعلقة بمرضى فيروس كورونا، ومراجعة أليات توزيع لقاحات فيروس كورونا على الفئات المستهدفة، وزيادة عدد الأسرّة بمستشفيات المحافظة لاستقبال مصابي كورونا، والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات.
ولفت الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن اللقاء تناول أيضا تناول مراجعة أعمال رفع كفاءة مستشفى الصدر بالفيوم، إذ وجه المحافظ بتوزيع الأطقم الطبية والتمريض الموجودين بالمستشفى على المستشفيات التى بها عجز لحين الانتهاء من كافة الأعمال ودخول المستىشفى الخدمة من جديد.