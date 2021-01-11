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محافظ الفيوم يبحث توزيع لقاح كورونا على الفئات المستهدفة

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محافظ الفيوم يبحث توزيع لقاح كورونا على الفئات المستهدفة محافظ الفيوم يبحث توزيع لقاح كورونا على الفئات المستهدفة

مصراوي Masrawy

01:15 م الإثنين 11 يناير 2021

الفيوم – حسين فتحى:

وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، باستمرار متابعة موقف كميات الأكسجين بمختلف المستشفيات، مؤكداً على ضرورة ترشيد استهلاكه وتوزيعه بالشكل الأمثل تفادياً لسوء استخدامه، فضلا عن ملء اسطوانات الاكسجين الفارغة بصفة مستمرة، حرصاً على حياة المرضى.

وشدد على ضرورة التكاتف ورفع درجة الاستعداد داخل كافة المستشفيات لتوفير الرعاية الكاملة للمرضى.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ واللجنة العليا لمتابعة موقف مجابهة ، وذلك للوقوف على معدلات استخدام الاكسجين، ومراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، ، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، والدكتور عصام على حسن مدير التدريب بمستشفى جامعة الفيوم، والدكتورة هبة عاطف مدير عام التأمين الصحي، ومديري المستشفيات، والطوارئ، والطب الوقائي، والأمراض المستوطنة، والحميات، والإسعاف، والرعاية الأساسية، والعلاج الحر، والعلاجي.

وطالب المحافظ وكيل وزارة الصحة الجديد، بعقد لقاءات مستمرة وأعضاء اللجنة لتنظيم كافة الأمور المتعلقة بمرضى فيروس كورونا، ومراجعة أليات توزيع لقاحات فيروس كورونا على الفئات المستهدفة، وزيادة عدد الأسرّة بمستشفيات المحافظة لاستقبال مصابي كورونا، والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات.

ولفت الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن اللقاء تناول أيضا تناول مراجعة أعمال رفع كفاءة مستشفى الصدر بالفيوم، إذ وجه المحافظ بتوزيع الأطقم الطبية والتمريض الموجودين بالمستشفى على المستشفيات التى بها عجز لحين الانتهاء من كافة الأعمال ودخول المستىشفى الخدمة من جديد.

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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