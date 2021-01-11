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صحة جنوب سيناء: فحص 2356 حالة منذ ظهور جائحة كورونا

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صحة جنوب سيناء: فحص 2356 حالة منذ ظهور جائحة كورونا صحة جنوب سيناء: فحص 2356 حالة منذ ظهور جائحة كورونا

مصراوي Masrawy

01:14 م الإثنين 11 يناير 2021

جنوب سيناء - رضا السيد:

أكد مصدر بمديرية الشئون الصحية في جنوب سيناء، أن إجمالي عدد العينات التي جرى سحبها لإجراء تحليل "pcr" الخاص بفيروس كورونا المستجد منذ بدء ظهور الجائحة في موجتها الأولى، 2356 عينة على مستوى كافة مدن المحافظة.

وأوضح المصدر في تصريح له اليوم الإثنين، أن التحاليل أثبتت سلبية الإصابة بالفيروس لعدد 1495 حالة، وإيجابية الإصابة بالفيروس لعدد 861 حالية، ليصل إجمالي عدد الذين أجروا المسحة 2356 حالة.

جدير بالذكر أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب سيناء منذ ظهور الجائحة بلغ 861 إصابة، بينها 27 حالة وفاة، وبلغ إجمالي عدد حالات الشفاء حتى اليوم 766 حالة.

وبلغ إجمالي عدد الحالات التي توجد تحت الملاحظة بمستشفيات العزل 16 حالة فقط، وعدد الحالات التي توجد تحت الملاحظة بالعزل المنزلي 53 حالة .

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