مجلس جامعة أسيوط يوافق على تعيين 24 أساتذًا مساعدًا

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أسيوط ـ محمود عجمي:

وافق مجلس جامعة أسيوط فى جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة على تعيين 24 أساتذًا مساعدًا في عدد من كليات الجامعة.

تضمنت الموافقة الإجراءات التالية في كلية العلوم تعيين كلا من الدكتور الحجاج أحمد حسن علي والدكتور أحمد محمد عبد الرحمن محمد، والدكتور محمد عبد المجيد إبراهيم سيد, وفي كلية الطب تعيين الدكتور أبو الحسن حسيب محمد, ومنح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد لكلٍ من الدكتورة ريهام عبد الوهاب حسن, والدكتور محمد يحيي فراج, والدكتورة مني جابر مصطفي سيد، و الدكتور محمد حسن مصطفي عبد اللاه, والدكتورة زينب جابر علي مهران, والدكتور أحمد نصر الدين محمد علي.

كما تضمنت القرارات تعيين أساتذة مساعدين بكلية التمريض وهم الدكتورة رشا على أحمد عبد المولى، ومنح الدكتورة عطيات محمد حسن سيد اللقب العلمى لوظيفة أستاذًا مساعد, و الدكتورة مديحة علي محمود ابو العلا, و الدكتورة غادة شلبي خلف مهران .

كما قرر المجلس الموافقة على تعيين أستاذًا مساعدًا بعدد من الكليات وهم الدكتور السيد عبد المنصف محمد بكلية الزراعة، والدكتورة ولاء عبد اللاه عبد الحافظ حسن بكلية الآداب، والدكتور حسام الدين مصطفى كامل محمد بمعهد جنوب مصر للأورام, والدكتور مصطفى هاشم أحمد عمر, و الدكتور الحسين صلاح محمد حسين بكلية التربية الرياضية.

كما تمت الموافقة على منح الدكتور مصطفى عبد الرحمن سيد اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد بكلية الصيدلة, وكذلك منح الدكتور عصام سعيد عبد المجيد اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد بكلية الهندسة, والدكتور محمد عبد الوهاب محمود العزازي, و الدكتور جمال أحمد رشدي جمال الدين مصطفي أساتذة مساعدين بكلية الهندسة, و في كلية الخدمة الاجتماعية تعيين الدكتورة صابرين عربي سعد أستاذًا مساعدًا بالكلية.