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بعد إغلاقه بسبب الشبورة.. مرور السويس يعيد فتح الطريق المؤدي للقاهرة

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بعد إغلاقه بسبب الشبورة.. مرور السويس يعيد فتح الطريق المؤدي للقاهرة بعد إغلاقه بسبب الشبورة.. مرور السويس يعيد فتح الطريق المؤدي للقاهرة

مصراوي Masrawy

12:59 م الإثنين 11 يناير 2021

السويس – حسام الدين أحمد:

أعاد مرور السويس فتح طريق السويس المتجه للقاهرة، وكذلك أمام القادمين من العاصمة اليوم الاثنين بعد غلقه صباحا نتيجة وجود الشبورة التي حجبت الرؤية الأفقية بالطريق.

كانت إدارة المرور أغلقت الطريق من نقطة الكيلو 109 باتجاه السويس، ونقطة الكيلو 61 عند الحدود الإدارية بين السويس والقاهرة في الاتجاهين، بسبب الشبورة التي أعاقت الرؤية الأفقية والتي تتسبب في تصادم بين المركبات.

ويمتد طريق السويس – القاهرة، بين مناطق صحراوية مفتوحة متاخمة لجبل عتاقة، حتى الوصول للعمران والتجمعات السكنية شرق القاهرة.

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