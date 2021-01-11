أخبار عاجلة

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب -
مع تدشين كاتدرائية جديدة.. رحلة الأنبا باخوميوس لاكتشاف منطقة جبل القلالي -
إرجاء انتخابات كاتالونيا المرتقبة بسبب جائحة كورونا -
في محاولة لإعادة الهيكلة.. أكبر مجموعة أسلحة أمريكية تقدم طلبا للإفلاس -
وزير الأوقاف: ما تقوم به الجماعات المتطرفة لا علاقة له بالجهاد ولا بالأديان -
"الأفريقى للتنمية" يمنح السيسي جائزة تقديرًا لإنجازاته في قطاع الطرق والنقل -
الكويت تدين إطلاق مليشيات الحوثي طائرات مسيرة مفخخة باتجاه الأراضي السعودية -
"الأفريقى للتنمية" يمنح السيسى جائزة تقديرًا لإنجازاته في قطاع الطرق والنقل -
​عضو "مشروعات صغيرة البرلمان": "الفرنشايز" والإفلاس على رأس الأجندة التشريعية -
اليوم.. الحكم في دعوى إحالة اتفاقية سد النهضة على البرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

الحماية المدنية تتدخل لإنقاذ 3 قطط من الموت في السويس

Print
الحماية المدنية تتدخل لإنقاذ 3 قطط من الموت في السويس الحماية المدنية تتدخل لإنقاذ 3 قطط من الموت في السويس

مصراوي Masrawy

12:58 م الإثنين 11 يناير 2021

السويس - حسام الدين أحمد:

أنقذت الحماية المدنية في السويس، 3 قطط من الموت جوعا داخل وحدة سكنية مغلقة بحي فيصل، وجرى تسليم القطط للأهالي.

وكانت غرفة النجدة تلقت بلاغا من سيدة يفيد وجود 3 قطط داخل حبيسة داخل شرفة أحد العقارات بمنطقة تعاونيات البحر الاحمر.

ووجه العميد سامح بسيم مدير إدارة الحماية المدنية، بالدفع عربة إطفاء مجهزة بسلم هيدروليكي، وأفادت المعاينة أن القطط قفزت من شقة صاحبتها التي تربيها إلى شقة جارهم المغلقة منذ فترة بسبب سفره.

وأمسك رجال الدفاع المدني بالقطط الثلاث في هدوء واعادوها لمربيتها، وسط تشجيع وإعجاب الأهالي بالموقف الإنساني لإنقاذ روح الحيوانات الثلاث.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

"زرعوا أفيون في ملك الدولة".. مصرع عنصر إجرامي إثر مداهمة أمنية في أسيوط

"زرعوا أفيون في ملك الدولة".. مصرع عنصر إجرامي إثر مداهمة أمنية في أسيوط

شبكة عيون الإخبارية