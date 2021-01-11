الحماية المدنية تتدخل لإنقاذ 3 قطط من الموت في السويس

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السويس - حسام الدين أحمد:

أنقذت الحماية المدنية في السويس، 3 قطط من الموت جوعا داخل وحدة سكنية مغلقة بحي فيصل، وجرى تسليم القطط للأهالي.

وكانت غرفة النجدة تلقت بلاغا من سيدة يفيد وجود 3 قطط داخل حبيسة داخل شرفة أحد العقارات بمنطقة تعاونيات البحر الاحمر.

ووجه العميد سامح بسيم مدير إدارة الحماية المدنية، بالدفع عربة إطفاء مجهزة بسلم هيدروليكي، وأفادت المعاينة أن القطط قفزت من شقة صاحبتها التي تربيها إلى شقة جارهم المغلقة منذ فترة بسبب سفره.

وأمسك رجال الدفاع المدني بالقطط الثلاث في هدوء واعادوها لمربيتها، وسط تشجيع وإعجاب الأهالي بالموقف الإنساني لإنقاذ روح الحيوانات الثلاث.